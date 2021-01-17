Galatasaray derbisi önce Beşiktaş'ta transferde ters köşe! Mandzukic derken Pato...

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta transfer konusunda çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

MANDZUKIC'İ MILAN KAPTI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 6-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası "Evet ilgileniyoruz, şartlar bize uygun olursa bu transfer olabilir" dediği Hırvat golcü Mario Mandzukic, İtalyan devi Milan ile anlaşmaya vardı.

6 aylık anlaşmaya varan Hırvat yıldızın Milan'dan sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar alacağı belirtildi. Milan için kendisine gelen birçok teklifi reddeden Mandzukic'in sağlık kontrollerinin ardından 48 saat içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın Mario Mandzukic'e yarım sezon ve + 1 sezon opsiyonlu olarak 1 milyon euro garanti ve 500 bin euro bonuslu sözleşme teklifi olduğu iddia edilmişti.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN PATO ÖNERİSİ

Yeni Asır'ın haberine göre; Mandzukic sonrası alternatiflere yönelen Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato'nun durumunu sorduğu öne sürüldü. Hırvat golcüye teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin iştahını kabarttı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'a, "Mandzukic'in beğenmediği paraya Pato gelmeye hazır. Eğer istersen temas kurabiliriz" dediği öne sürüldü. Kara Kartal'ın bu hafta içerisinde Pato ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

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