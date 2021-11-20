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Galatasaray derbinin ilk yarısında skoru alma hedefinde

#Galatasaray#Derbi#Fenerbahçe
Galatasaray derbinin ilk yarısında skoru alma hedefinde

Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Serhan TÜRK, DHA - Mutlak galibiyet parolasıyla mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılarda, milli takımlarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama da dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, taraftarın da desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde. 

BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray’da satışa çıkan derbi biletlerin tamamı tükendi. Bu sezon ilk defa yüzde yüz kapasiteyle oynanacak derbi özelliğini de taşıyan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

BOEY YOK

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Sacha Boey, zorlu derbide forma giyemeyecek. Ağır bir sakatlıktan çıkan kaptan Arda Turan da bireysel çalışmalarını sürdürürken bir an önce yeniden takıma katkı vermeyi hedefliyor.

HALİL VE MOHAMED ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray’da en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı. Mohamed, Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11’de görev yapacağı merak edilirken Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor.

BERKAN’A DURMAK YOK EMRİ

Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu’dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe’ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. 

KEREM’İN HAYALLERİ... 

Bu sezon müthiş bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu’nun bir hayali de Fenerbahçe derbisinde gol atmak. Sarı-kırmızılı takımın parlayan ismi müthiş performansını derbi golüyle süslemek istiyor.

MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın derbiye; Muslera; Yedlin, Marcao, Nelson,  van Anholt, Berkan, Cıcaldau, Feghoulı, Halil; Kerem ve Mohamed 11’i ile çıkması bekleniyor

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#Galatasaray#Derbi#Fenerbahçe

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