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Galatasaray derbide şans tanımadı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Beşiktaş#Voleybol
Galatasaray derbide şans tanımadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 19:09

Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Merve Nezir, Derya Güç, Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Bengisu Aygün)

Setler: 25-13, 25-23, 25-22

Süre: 78 dakika (19, 31, 28)

 

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#Galatasaray#Beşiktaş#Voleybol

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