Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

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Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. hafta maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’ya 3-1 yenildi. Karşılaşmanın setleri 25-22, 22-25, 25-20, 25-22 tamamlandı.
İlk seti 25-22 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci setin son bölümünde yakaladığı 6 sayılık seriyle 18-21 öne geçti. Son bölümde Pavle Peric’le sayılar bulan Fenerbahçe seti 22-25 kazandı.
Üçüncü set 25-20 Galatasaray HDI Sigorta'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
Son seti de 25-22 önde tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, maçtan 3-1 galip ayrıldı.