Galatasaray derbide bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Süper Lig'in 25. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bugün saat 20.00'da başlayacak olan dev derbide Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic;, Dzeko, En Nesyri

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 15 lig maçının sadece 3’ünü kaybetti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 22 derbinin 15'i 2,5 Alt bitti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 9 lig maçının 7'si KG Yok bitti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 27 maçın 23'ünün ilk yarıları 1,5 gol alt bitti.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU

Sezonun en önemli maçı. Beraberlik Galatasaray'ı sıkıntıya sokmaz fakat Fenerbahçe bu maçı kazanamazsa şampiyonluk umutları iyiden iyiye azalabilir. Maçın dengeli başlamasını bekliyorum. İlk yarı berabere biterse Galatasaray dengeli oyuna devam edecektir fakat Fenerbahçe galibiyet için 2. yarı risk alacaktır. Fenerbahçe'nin alacağı bu riskler, Galatasaray'a gol pozisyonu olarak dönebilir. Sonucu kestirmenin çok zor olduğu bu maçta Osimhen gol atar diyorum. Galatasaray gol bulacaksa buna en yakın isim Osimhen olacaktır. Hem takım için hem de kendi geleceği için böyle bir maçı boş geçmez. Enerjisi bitmek bilmeyen Afrikalı yıldızı gole yakın görüyorum.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i Fenerbahçe galibiyetinden yanayken, %11’i Galatasaray galibiyetinden yana.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Galatasaray galibiyetine 2.00 yerine 2.10, beraberliğe ise 3.36 yerine 3.59 oran veriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyetinin oranı ise 2.57 yerine 2.71 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDER

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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FENERBAHÇE FARKI KAPATMA PEŞİNDE

Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan yıldız golcü Mauro İcardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK 2 BELİRSİZ

Sarı lacivertli ekipte ise sezonu kapatan Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek’in sakatlığı bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

SON 5 DERBİDE ÜSTÜN TARAF GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

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GALATASARAY’IN GOL UMUDU OSIMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının gol yükünü sırtlıyor.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.

FENERBAHÇE’NİN EN BÜYÜK SİLAHI EN-NESYRİ

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Son 4 maçta da gol atan En-Nesyri lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Faslı santrfor bu yıl attığı 9 golle de zirvede.

F.Bahçe’nin sezon başında 18 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri müthiş bir çıkış yakalarken bugünkü derbide de takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Faslı yıldız bu sezon 15 kez sevinç yaşadığı Süper Lig’de son 4 karşılaşmanın tamamında ağları havalandırdı. Lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan En-Nesyri, bu periyotta toplamda 7 gol atarken 3 kez duble yaptı.

Faslı santrfor, 2025’te Süper Lig’de en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu konumunda (9). En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken bu seride 24 gol attı, 3 de asist yaptı.