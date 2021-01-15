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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas oyunları üzerinde durdu.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti

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