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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı!

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Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı!
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, Hajduk Split maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fatih Terim: 'Marcao için o rakamlar az'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
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Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas oyunları oynadı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30'da yaptıktan sonra kampa girecek.

 

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

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