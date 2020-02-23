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Voleybol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Galatasaray deplasmanda yenildi!

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Galatasaray deplasmanda yenildi!
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda PTT'ye 3-1 yenildi.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Hakemler: Ayşim Erginay, Koray Yılmazgil

PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Melike Çadır, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Setler: 17-25, 27-25, 25-19, 25-23
Süre: 110 dakika (22, 30, 25, 33)


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