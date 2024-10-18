Galatasaray, deplasman rekoru için sahada!

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Süper Lig’in lideri Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Geride kalan 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı kırmızılılarda eksik yok. 8 puanla 14. sırada yer alan Alex de Souza’nın ekibinde ise sakat olan Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLİR

Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan sarı kırmızılı takım, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Deplasmanda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Fenerbahçe’nin rekoruna ortak olan Galatasaray, bugün de kazanırsa Süper Lig rekorunu yenileyecek.

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