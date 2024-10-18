×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, deplasman rekoru için sahada!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Antalyaspor
Galatasaray, deplasman rekoru için sahada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 07:00

Dış sahada son 12 maçını kazanarak F.Bahçe’nin bu alandaki rekoruna ortak olan Aslan, bugün galip geldiği takdirde seriyi 13 karşılaşmaya çıkarıp rekoru yenileyecek.

Haberin Devamı

Süper Lig’in lideri Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Geride kalan 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı kırmızılılarda eksik yok. 8 puanla 14. sırada yer alan Alex de Souza’nın ekibinde ise sakat olan Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınMehmet Büyükekşiden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğluna yolsuzluk cevabıMehmet Büyükekşi'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'yolsuzluk' cevabıHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLİR

Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan sarı kırmızılı takım, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Deplasmanda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Fenerbahçe’nin rekoruna ortak olan Galatasaray, bugün de kazanırsa Süper Lig rekorunu yenileyecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, deplasman rekoru için sahada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!