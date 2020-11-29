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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray deplasman fobisini yendi! 5 maçta 12 puan...

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Galatasaray deplasman fobisini yendi! 5 maçta 12 puan...
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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de son yıllarda deplasmanda istediği sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise oynadığı 5 maçın 4'ünde galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa'ya ise yenildi.

Galatasaray 7 eksikle gittiği Rizeden 4-0la döndü
Galatasaray 7 eksikle gittiği Rize'den 4-0'la döndü!

- Deplasmanda 12, sahasında 8 puan kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında hanesine 12 puan yazdırırken, sahasında ise 8 puan alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Ligde dış saha maçlarında 3 puan kaybeden Galatasaray, evindeki maçlarda ise 7 puan yitirdi.

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Rizespor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
Rizespor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar!

- En farklı galibiyeti deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında elde etti.

Rakibini 4-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

- Geçen sezon 17 maçta 5 galibiyet aldı

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 17 maçın sadece 5'ini kazanabilmişti.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon dış sahadaki maçlarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda deplasmanda 7, 2017-2018 sezonunda ise 8 galibiyet elde etmişti.

 

Galatasaray deplasman fobisini yendi 5 maçta 12 puan...

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