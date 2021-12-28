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Galatasaray - Denizlispor maçında Fatih Terim çılgına döndü

#Galatasaray#Fatih Terim#Denizlispor
Galatasaray - Denizlispor maçında Fatih Terim çılgına döndü

Fenerbahçe maçı sonrası aldığı 6 maç men cezası tamamlayan ve Denizlispor karşılaşmasında takımının başında yer alan Fatih Terim, son anlarda gelen beraberlik golü sonrası çılgına döndü.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Atakaş Denizlispor'u konuk eden sarı kırmızılılar iki kez geriye düştüğü maçta son anlara 3-2 önde girerken beraberlik golüne engel olamadı.

Müsabakanın son anlarına 3-2 önde giren Terim'in öğrencileri, 90+9. dakikada Victor Nelsson'un kendi kalesine attığı golle tur şansını uzatmalara bıraktı.

KORNERLERE İZİN VERDİ

Maçta 6 dakikalık uzatma verilirken Denizlispor'un art arda kullandığı korner atışları sonrası 90+9. dakikada yenilen gol, Fatih Terim'i çok sinirlendirdi.

TERİM'DEN "NEDEN BİTİRMEDİN" TEPKİSİ

Kulübede çok öfkelenen ve maçı 90+6'da bitirmediği gerekçesiyle maçın hakemi Volkan Bayarslan'a itirazda bulunan Terim, son düdük sonrası saha içine girerek tepkisini sürdürdü.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Maçın uzatma bölümünün ardından devam etmesine öfkelenen tecrübeli teknik adam, Volkan Bayarslan'a tepki gösterirken yardımcısı Necati Ateş sakinleştirmeye çalıştı.

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TRİBÜNLERDEN HEM HAKEM HEM OYUNCULARA TEPKİ

Denizlispor'un 3. golünün ardından sarı kırmızılı tribünler de hakem yönetimine tepki gösterdi.

Yenilen 3. gol sonrası oyunculara da tepki gösteren taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın. Aşığız renklere sizlere değil." şeklinde tezahürat yaptı.

 

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#Galatasaray#Fatih Terim#Denizlispor

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