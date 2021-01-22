Galatasaray-Denizlispor maçı öncesi duygusal anlar! O bandı Arda Turan taktı
Sakatlığının ardından 221 gün sonra Galatasaray formasına kavuştuğu Denizlispor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Fernando Muslera’ya kaptanlık pazubendini Arda Turan’ın taktığı ortaya çıktı.
Sezon başında yeniden transfer olduğu sarı kırmızılılarda kaptanlık görevini üstlenen Arda’nın, Denizli maçı öncesi soyunma odasında takım arkadaşlarının önünde Muslera’ya, “Bu takımın kaptanı sensin Fernando. Kaptanlık yaptığın her maçta görevini layıkıyla yaptın. Bundan sonra da pazubendi sen takmalısın” dediği öğrenildi.
ALKIŞLARLA TAKTI
Muslera bu sözlere, “Olmaz, kaptan sensin” karşılığını verse de Arda ısrar etti ve Uruguaylı pazubendi takım arkadaşlarının alkışları arasında taktı.
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