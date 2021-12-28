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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Denizlispor
Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte maç önü notları ve canlı yayın bilgileri

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Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.

Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktımıştı.

GALATASARAY 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray 7 maç sonra ligde 3 puan kazandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleri ile 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve kötü serisini bitirdi. Aslan, Gaziantep FK maçından galip ayrıldıktan sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor’a puan kaybetti.

KUPADA GALATASARAY İLE EŞLEŞEN DENİZLİSPOR UMUTLU

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekiminde Galatasaray ile eşleşen Denizlispor’da Başkan Mehmet Uz, kuradan mutlu olduklarını belirterek, “Galatasaray’ı daha önce yenmişliğimiz var, iyi bir maç olmasını temenni ediyorum” dedi.

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekiminde Galatasaray ile eşleşti. Basın toplantısı gerçekleştirdiği sırada eşleşmeyi öğrenen Denizlispor yönetimi, kuradan umutlu olduklarını belirterek, daha önce Galatasaray’ı yendiklerini hatırlattı. Hedeflerinin olduğunu söyleyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Öncelikle hayırlı olsun. Biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda 5. Tur’a çıktık ve Galatasaray çıktı, şimdi yeni öğrendim. Galatasarayımız hem Türkiye hem de Avrupa Ligi'nde hedefe koşan bir takım. Tabi ki bizim de hedeflerimiz var. Centilmence, iyi bir maç geçmesini diliyorum. Mutlu oldum ben, çünkü sonuçta her takım her takımı yenebiliyor, niye olmasın?

Galatasaray güçlü, başarılı ama biz de Denizlisporluyuz sonuçta. Sahada yendiğimiz ve yenildiğimiz günler var. İnşallah iyi bir maç ve sonuç olur. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

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Galatasaray Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Denizlispor

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