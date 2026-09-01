Galatasaray, Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!

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Galatasaray transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Porto forması giyen Deniz Gül'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılana açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."