Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi.
Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELİYOR
Deniz Gül'ü taşıyan uçağın 14:30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.
BONSERVİSİ DE BELLİ OLDU
Galatasaray bu transfer için Porto'ya 10 milyon Euro ödeyecek. 1 milyon Euro da şartlara bağlı bonus maddesi yer alacak. Öte yandan sonraki satışın karından yüzde 10 pay da Porto'ya verilecek.