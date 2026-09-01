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Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Deniz Gül#Transfer
Galatasaray, Deniz Gül transferini KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 12:34

Galatasaray, milli futbolcu Deniz Gül'ün transferini KAP'a bildirdi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi.

Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül'ü taşıyan uçağın 14:30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

BONSERVİSİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray bu transfer için Porto'ya 10 milyon Euro ödeyecek. 1 milyon Euro da şartlara bağlı bonus maddesi yer alacak. Öte yandan sonraki satışın karından yüzde 10 pay da Porto'ya verilecek.

 

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#Galatasaray Transfer#Deniz Gül#Transfer

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