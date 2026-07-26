Galatasaray değişmezse tehlike kapıda!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray'da her transfer dönemi benzer soruların gölgesinde geçiyor:

Transferler nerede? Eksikler neden tamamlanmadı? Yönetim yine mi geç kaldı?

Bu soruları sitemle soran taraftara tamamen haksız demek mümkün değil. Çünkü sahada çözülmeyi bekleyen belirgin taktiksel ve kadrosal eksikler var. Meselenin yönetim tarafına bakıldığında gelen mesaj şöyleydi:

“Dünya Kupası’nı bekliyoruz.”

Dünya transfer piyasasının ve Şampiyonlar Ligi seviyesindeki kulüplerin büyük turnuvaları beklemesi anlaşılabilir bir stratejidir. Fakat Dünya Kupası da bitti! Üstelik Galatasaray’ı diğer yapılardan ayıran temel bir hakikat var:

Dört yıllık şampiyonluk dominasyonunun ardından kulübün yalnızca takviye yapmaya değil, köklü bir dönüşüm geçirmeye ihtiyacı vardı. Hatta bu dönüşümün en az iki sezon önce peyderpey başlamış olması gerekiyordu.

Haberin Devamı

1-) DÖNÜŞÜMÜN ERTELENMESi VE ŞAMPiYONLUK REHAVETİ

Mertens örneğinde olduğu gibi; oyuncunun raf ömrünün sonuna yaklaşıldığı aşikârken, o hâlâ katkı vermeye devam ederken arkasından gelebilecek genç ve potansiyelli oyuncuları sisteme eklemlemek gerekiyordu. Eksikler belliyken küçük, planlı adımlarla kadro tazelenebilirdi. Ancak Galatasaray yönetimi önceki senelerdeki gibi hantal davranmayı tercih ediyor. Bu hantallığın arkasında ise yüksek bir özgüven yatıyor. Ne zaman geç kalsalar veya ağır hareket etseler günün sonunda kupaya ulaşmış olmaları, yönetimsel hataların üzerini örten bir zırha dönüştü. Geçen sezon şampiyonluk geldi; fakat bu, süreç yönetiminin kusursuz olduğu anlamına gelmiyordu. Rakibin yarıştan erken kopmasıyla elde edilen başarı, olumsuz noktaların üzerini kapattı. Tarihte hiçbir Türk takımının beş sezon üst üste şampiyon olamamış olması tesadüf değildir. Rehavet, yenilenememe ve doygunluğa ulaşmış kadrolarla yola devam etme ısrarı, bu serilerin önündeki en büyük engeldir.

2-) KADRODAKi SOMUT BOŞLUKLAR VE OYUNUN MiADI

Bugün kadroya bakıldığında; stoper hattında Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisi yerel ligi taşıyabilecek olsa da Avrupa seviyesinde soru işaretleri barındırıyor. Orta sahada net bir 10 numara eksikliğinin yanı sıra, merkezde oyunu iki yönlü sürdürebilecek dinamik bir 6-8 profiline ihtiyaç duyuluyor.

Haberin Devamı

Hücum hattında Osimhen’in arkasında benzer işleri yapabilecek alternatif bir santrfor bulunmuyor. Barış Alper’in merkeze kaydırılması durumunda kanat organizasyonu zayıflıyor.

En kritik nokta ise Galatasaray’ın oyun kimliğinde düğümleniyor: Takımın set hücumuna oturma kapasitesi yetersiz ve rakip savunmalar yerleştiğinde üretkenlik tıkanıyor. Yalnızca önde basarak veya geçiş yakalayarak sürdürülen oyun modelinin miadı dolmuş durumda.

SON SÖZ: KAHRAMAN MI, KURBAN MI?

Ligi bireysel performansıyla yine Osimhen gibi profiller belirleyebilir veya takımı şampiyonluğa taşıyabilir. Ancak bu durum, kulübün yapısal anlamda doğru yönetildiğini kanıtlamaz. Büyük futbol hikayelerinde bilinen o gerçek Galatasaray için de geçerlidir: Ya kahraman olarak ölürsünüz ya da kötü birine dönüşecek kadar uzun yaşarsınız. Başarıya fazla uzun süre yaslanmak, değişmesi gereken anı kaçırmanıza yol açar. Galatasaray’ın asıl sınavı, dünün başarılarına sığınmak ile yarının takımını inşa etmek arasındaki o ince çizgide duruyor.