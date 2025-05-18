Galatasaray, De Bruyne'den sonra Manchester City'nin bir yıldızını daha gözüne kestirdi!

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Galatasaray transferde kartlarını yavaş yavaş ortaya koyuyor. Osimhen sonrası çıtayı en tepeye koyan ve Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro kurmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, üç ayrı koldan girişimlere başlamış durumda. Yöneticilerin elindeki geniş liste tam anlamıyla yıldız kaynıyor.

Aralarında Alex Meret, Sacha Boey, Granit Xhaka, Kevin de Bruyne ve Leroy Sane gibi starların bulunduğu listeye eklenen son halka da yine Manchester City’den ve yine bir dünya yıldızı...





ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ!

Galatasaray, Portekizli süperstar Bernardo Silva’yı istiyor. Yeni sezonda farklı bir kadro yapılanmasına gitme kararı alan ve bu doğrultuda birçok starına yol verecek olan City’nin, Silva’yı da gözden çıkardığı iddia edilmişti. Galatasaray’ın son yıllardaki büyük oyuncu transferlerinde imzası olan İtalyan menajer Gardi de hemen Silva konusunda nabız yoklamaya başladı.

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GARDI OLUMLU KONUŞTU

Gardi, şartların oluşması halinde Galatasaray’ın bu yaz döneminde Bernardo Silva transferini gerçekleştirebileceği bilgisini yönetime iletti.

SON KARAR BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılılar şimdi bir yandan 30 yaşındaki solak yıldızın maliyetini karşılamanın yollarını ararken diğer taraftan City’nin oyuncu hakkında vereceği kesin kararı bekliyor.

ROTAYI DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Hem 10 numara hem de sağ kanatta oynayan 1.73 boyundaki Bernardo Silva’nın transfer edilmesi halinde, Kevin de Bruyne veya Leroy Sane’den biri, kesin olarak Galatasaray’ın listesinden çıkarılacak.