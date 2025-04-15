Galatasaray, De Bruyne için Mertens'i devreye sokacak!

Haberin Devamı

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bu sezon çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir taraftan da yeni sezonun transferlerini planlıyor.

MERTENS DEVREYE GİRECEK!

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne’yi de bu doğrultuda yakından takip ediyor.

Mertens’in Belçika Milli Takımı’ndan yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü orta saha için bu transferde etkin rol alabileceği öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIM ÖNEMLİ!

Öte yandan Icardi ve Osimhen gibi yıldızların Galatasaray’da yakaladığı başarılar da önemli bir referans kaynağı. Kariyerine farklı bir kulüpte devam edecek Kevin De Bruyne için Şampiyonlar Ligi kriteri bir hayli önem taşıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray da bu sezon ligi şampiyon tamamlarsa, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sağlayacak. Bu durum da Sarı-Kırmızılılar için avantaj.

BECKHAM DA PEŞİNDE

Avrupa’da kalmak isteyen Kevin De Bruyne’yi ABD’den Inter Miami’nin sahibi ve başkanı David Beckham da takip ediyor.

Beckham’ın Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi yıldızlardan sonra Kevin De Bruyne’yi de istediği kaydedildi.

DE BRUYNE'NİN MANCHESTER CITY KARİYERİ

Manchester City’den sezonun bitmesiyle ayrılacak deneyimli yıldız, İngiliz ekibinin formasıyla 2015’ten bu yana 415 resmi maça çıktı ve 107 gol attı, 177 asist yaptı.

Manchester City forması altında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiltere Kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de iki kez (2020 ve 2021) de yılın oyuncusu seçildi.