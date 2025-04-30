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Galatasaray, Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi!

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#Transfer#Galatasaray#Davinson Sanchez
Galatasaray, Davinson Sanchezin bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 09:49

Galatasaray, takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi.

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Galatasaray savunmasının bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez'in sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kolombiyalı savunmacının Galatasaray'da hak ettiği değeri görmediği ve bu nedenden dolayı kendisine yeni takım aramaya başladığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı takımın Davinson'dan memnun olduğu ve yola devam etmeyi umduğu belirtilmişti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray, Davinson Sanchez'in bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

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İNGİLTERE, İTALYA VE İSPANYA'DAN KULÜPLER TAKİPTE

29 yaşındaki savunmacıyla İspanya'dan birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken, İngiltere'den Everton ve İtalya'dan da Fiorentina'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

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İKİ YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yazında 9,5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı savunmacı sarı-kırmızılı takımda yıllık 3,2 milyon euro net maaş kazanıyor.

Galatasaray, Davinson Sanchezin bonservisini belirledi

DAVINSON SANCHEZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Davinson Sanchez 5 gol atıp 2 de asist üretti. Kolombiyalı savunmacı sahada bulunduğu 3261 dakikada 12 sarı kart gördü.

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#Transfer#Galatasaray#Davinson Sanchez

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