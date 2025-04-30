Galatasaray, Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi!

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Galatasaray savunmasının bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez'in sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kolombiyalı savunmacının Galatasaray'da hak ettiği değeri görmediği ve bu nedenden dolayı kendisine yeni takım aramaya başladığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı takımın Davinson'dan memnun olduğu ve yola devam etmeyi umduğu belirtilmişti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray, Davinson Sanchez'in bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

İNGİLTERE, İTALYA VE İSPANYA'DAN KULÜPLER TAKİPTE

29 yaşındaki savunmacıyla İspanya'dan birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken, İngiltere'den Everton ve İtalya'dan da Fiorentina'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

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İKİ YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yazında 9,5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı savunmacı sarı-kırmızılı takımda yıllık 3,2 milyon euro net maaş kazanıyor.

DAVINSON SANCHEZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Davinson Sanchez 5 gol atıp 2 de asist üretti. Kolombiyalı savunmacı sahada bulunduğu 3261 dakikada 12 sarı kart gördü.