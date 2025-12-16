Galatasaray, David Alaba'yı transfer ediyor! Tarih ortaya çıktı

Haberin Devamı

Galatasaray, Real Madrid'in yıldız savunmacısı David Alaba'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haberede, sarı kırmızılıların transferde Suudi Arabistan kulüpleriyle yarıştığı ancak oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmesine daha sıcak baktığı kaydedildi.

Defensacentral'de konuya ilişkin aktarılan haber şu şekilde oldu:

Alaba, sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceğini ve Real Madrid'in onu yenileme niyetinde olmadığını biliyor. Kulüp, Alaba'nın Real Madrid'e çok şey kattığını düşünüyor ancak son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı. Bu nedenle Alaba'nın ayrılığına izin verecekler.

Haberin Devamı

Real Madrid, Alaba'nın sözleşmesi konusunda nihai kararı verdi ve oyuncu, serbest oyuncu statüsüne düştü. Alaba'ya Suudi Arabistan ve Türkiye'den transfer teklifleri yağıyor.

Alaba, serbest oyuncu statüsünde takım bulmakta zorlanmayacağının farkında ve bu yüzden teklifleri düşünme aşamasında. Ancak, kariyerine nerede devam edeceğine karar vermesi gerektiği kesin. Suudi Arabistan'dan kendisine astronomik teklifler var. Servet niteliğinde maaş ödemeleri söz konusu.

Bir diğer yandan, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'nın önemli takımlarına karşı oynamaya devam edebilir.

Bir yıldan fazla bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olan ciddi sakatlığının ardından Alaba neredeyse hiç oynamadı. Fiziksel sorunlar onu rahatsız etmeye devam ederek istikrarlı bir performans sergilemesini engelledi.

GALATASARAY, SEZON SONU İÇİN İSTİYOR

Galatasaray, onu sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istiyor ve bu konuda oldukça ciddi. Alaba'nın, Galatasaray'ın teklifini reddetmediği biliniyor.

Haberin Devamı

Galatasaray'da oynamayı ciddi bir şekilde düşünüyor ve bu yüzden, bir sonraki durağı Galatasaray olması mümkün.