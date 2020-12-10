Misli.com 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılacak ekip bir üst tura doğru yol alacak. Peki, Galatasaray Darıca maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

GALATASARAY DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği takımını konuk edecek. 15 Aralık Salı günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'de 12. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ardından 3 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Darıca Gençlerbirliği mücadelesi öncesi ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana "core hareketleri" ile başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması üzerinde durdu. Isınma hareketlerinin ardından ana bölümde koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.



Sakatlıkları süren Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sona eren Omar Elabdellaoui, takımla beraber çalışmalarda yer aldı.



Galatasaray Futbol Takımı, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir : Emrah OktayYayınlayan : Alim Tunçay