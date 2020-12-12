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GeriFutbol Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'de 12. haftayı "bay" geçecek Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından teknik çalışmalar ve pas oyunları gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde ise tam sahada dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, kupada oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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