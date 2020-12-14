Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takımda Marcelo Saracchi, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı, Ryan Babel ve Radamel Falcao kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışma yaptı, Fatih Öztürk ise diz ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00’de başlayacak.