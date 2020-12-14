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Futbol
Haber Giriş: 14.12.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçına hazır

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Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçına hazır
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takımda Marcelo Saracchi, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı, Ryan Babel ve Radamel Falcao kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışma yaptı, Fatih Öztürk ise diz ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00’de başlayacak.

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