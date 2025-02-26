Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçında Türk Hava Yolları'na set vermeyerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)