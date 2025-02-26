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Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

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#Galatasaray Daikin#Türk Hava Yolları#Sultanlar Ligi
Galatasaray Daikin, Türk Hava Yollarına set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 21:04

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

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Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçında Türk Hava Yolları'na set vermeyerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)

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#Galatasaray Daikin#Türk Hava Yolları#Sultanlar Ligi

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