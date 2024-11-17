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Galatasaray Daikin rahat kazandı

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Galatasaray Daikin#Voleybol
Galatasaray Daikin rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 15:32

Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Bükmen, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Zeynep Yaşar)

Setler: 25-17, 25-11, 18-25, 26-24

Süre: 116 dakika (37, 20, 29, 30)

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Galatasaray Daikin#Voleybol

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