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Galatasaray Daikin, Olympiakos'u 5 sette devirdi!

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#Galatasaray#Voleybol#Olympiakos
Galatasaray Daikin, Olympiakosu 5 sette devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 23:03

CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Olympiakos'u 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi.

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.

Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mark Jan Winstra (Fransa), George Gradinaru (Romanya)

Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Kalandadze, Bihter Dumanoğlu)

Olympiakos: Nizetich, Emmanouilidou, Di Iulio, Abderrahim, Farriol, Kubura (Artakainou, Lamprousi, Fakopoulidou, Kalantatze, Lavda)

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Setler: 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8

Süre: 103 dakika (19, 25, 28, 18, 13)

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#Galatasaray#Voleybol#Olympiakos

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