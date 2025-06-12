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Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol’u transfer etti!

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#Voleybol#Galatasaray#Naz Aydemir
Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol’u transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 21:38

Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı. Kulübümüz; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını uzun yıllar boyunca terletmiş olan, 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Naz Aydemir Akyol’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

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- Kariyerinde 27 kupa zaferi var

Eczacıbaşı Dynavit'in formasını 2 sezondur giyen Naz, kariyerinde 9 Sultanlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

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#Voleybol#Galatasaray#Naz Aydemir

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