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Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Beşiktaş#Galatasaray
Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaşa set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 20:46

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Beşiktaş'a set vermeyerek 3-0 mağlup etti. 

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)

Setler: 18-25, 20-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Beşiktaş#Galatasaray

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