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Galatasaray Daikin, Avrupa'da dörtlü finale yükseldi

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#CEV Kadınlar Challenge Kupası#Galatasaray Daikin#Sporanasayfa
Galatasaray Daikin, Avrupada dörtlü finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 21:46

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 mağlup eden Galatasaray Daikin, 4'lü final turuna yükseldi.

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Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda 4'lü final turuna yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Sm' AESCH: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)

Setler: 25-9, 25-12, 25-18

Süre: 62 dakika (22, 19, 21)

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#CEV Kadınlar Challenge Kupası#Galatasaray Daikin#Sporanasayfa

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