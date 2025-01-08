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Galatasaray Daikin avantajı kaptı

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#Galatasaray#Olympiakos#Basketbol
Galatasaray Daikin avantajı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 22:13

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 mağlup etti.

Melina Mercouri Rentis'teki müsabakayı 25-11, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray Daikin, İstanbul'da 23 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi önemli avantaj sağladı.

Yasemin Güveli 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Alexia Carutasu 13, Eline Timmerman 10, kaptan İlkin Aydın ise 8 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin rövanş maçında kazanacağı iki set ya da her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

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#Galatasaray#Olympiakos#Basketbol

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