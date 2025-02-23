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Galatasaray Daiken, Nilifer Belediyespor'a set vermedi!

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#Galatasaray#Voleybol Sultanlar Ligi#Sporanasayfa
Galatasaray Daiken, Nilifer Belediyespora set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 19:21

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

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Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Guerra, Nazlı Eda Kafkas, Merve Çepni, Bilge Paşa, Milenkovic, Kulan (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Sıla Zeynep Yaşar)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Bongaerts, Timmerman, Ayçın Akyol, Carutasu, Lazovic (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

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#Galatasaray#Voleybol Sultanlar Ligi#Sporanasayfa

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