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Galatasaray D-Smart ile sahaya iniyor! Hazırlık maçlarının yayın programı belli oldu

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 13:32

Son şampiyon Galatasaray, 11 Temmuz’da Avusturya’da sahaya iniyor. Galatasaray’ın hazırlık ve Avrupa Kupaları Ön Eleme Turu maçlarını ekrana getiren D-Smart, bu sezon da Aslanlar’ı ilk kez canlı yayında seyirciyle buluşturacak.

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Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz’da Avusturya’da yeni sezonu açacak.

Son şampiyon, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK Linz’in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak.

Aslanlar, LASK Linz’in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile de maçlar yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Galatasaray’ın hazırlık maçlarının tamamı sadece D-Smart ve D-Smart GO’da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılıların maç programı şöyle:

11 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 LASK LINZ – GALATASARAY (SPOR SMART + D-SMART GO)
15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF (SPOR SMART + D-SMART GO)
18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN (SPOR SMART + D-SMART GO)
24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE (SPOR SMART + D-SMART GO)
27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA (SPOR SMART + D-SMART GO)

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Galatasaray D-Smart ile sahaya iniyor Hazırlık maçlarının yayın programı belli oldu

 

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