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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray Covid 19 testinde iki futbolcunun testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray Covid 19 testinde iki futbolcunun testinin pozitif çıktığını duyurdu

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Galatasaray Kulübü, Covid 19 testi sonrası iki futbolcunun testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri yer aldı. Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da test sonuçlarını paylaştı. Buna göre bir futbolcuda pozitif belirtiler görüldü.

Galatasaray Kulübü, yapılan testler sonucunda iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'DA DA POZİTİF VAKA

Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da test sonuçlarını paylaştı. Buna göre bir futbolcuda pozitif belirtiler görüldü.

Galatasarayın ardından Trabzonsporda da pozitif vaka Bir futbolcu...
Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da pozitif vaka! Bir futbolcu...

"Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE DÜN AKŞAM DUYURMUŞTU

Dün akşam da Fenerbahçe, bir futbolcu ve tesis çalışanında virüse rastlandığını açıklamıştı.

Fenerbahçede corona virüsü testi açıklaması Pozitif vakaya rastlandı
Fenerbahçe'de corona virüsü testi açıklaması! 'Pozitif vakaya rastlandı'

 

 

 

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