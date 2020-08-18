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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Galatasaray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı

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Galatasaray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı
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Galatasaray dün takıma yapılan Covid 19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

 

Galatasaray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı

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