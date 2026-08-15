Galatasaray-Çorum FK maçı sonrası yazdılar: En az 4-5 transfer!

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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı, iki takımın da üretkenlikten uzak görüntüsüyle geçti. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci devreye hızlı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Yediği golün şokunu çabuk atlatan kırmızı-siyahlı takım, 59. dakikada Alexandros Kyziridis, 61. dakikada ise Jesus Ramirez'in attığı gollerle 2-1 üstünlük sağladı. Mücadelenin 69. dakikasında konuk ekip, Kyziridis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde baskısını artıran Galatasaray, Osimhen'in 90. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.

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Uzatma bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Böylece iki takım da sezona birer puanla başladı.

HÜRRİYET SPOR YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarlarından Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, Galatasaray-Çorum FK mücadelesini değerlendirdi:

BANU YELKOVAN: DEMİR LEBLEBİ!

Çorum, Süper Lig'e tesadüfen değil, ne yaptığını bilen bir oyunla geldiğini gösterdi.

Süper Lig tarihindeki ilk maçına, son dört sezonun şampiyonu Galatasaray deplasmanında çıkan Çorum, 90 dakika boyunca ne deplasmanda olduğunu hissettirdi ne de karşısında dört yıldır ligi bırakmayan bir takıma varmış gibi oynadı.

Uğur Uçar’ın geçen sezon takımın başında bulunduğu 17 maçlık bölümde, 1. Lig’de maç başına en az gol yiyen ve rakiplerine en az şut imkânı veren takımı Çorumspor, Süper Lig’e tesadüfen değil, ne yaptığını bilen bir oyunla geldiğini ligin ilk maçında gösterdi.

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HÜCUMDA ALTERNATiF YOKTU

Galatasaray'ın ilk 11’ine bakınca taraftarların içine ilk anda gelen rahatlık ve şampiyon takımın omurgasını görmek, gözleri yedek kulübesine çevirdiğiniz anda yok oluyordu. Sezonu yalnızca Ugochukwu transferiyle açan Galatasaray’ın hücum alternatifi olarak kullanabileceği tek bir isim bile yoktu kenarda.

İlk yarıda Yunus’un hareketliliğiyle oyuna zaman zaman ağırlığını koyan Galatasaray, bulduğu fırsatlarda Çorum kalecisi Felipe’yi geçemedi. RAMS Park’ta sezonun ilk golünü duymak için 53. dakikayı beklemek gerekecekti. Golün adı tanıdıktı, Osimhen bıraktığı yerden başladı. 6 dakika sonra Çorum’un yeni transferlerinden Kyziridis, takımının Süper Lig’deki ilk golünü, yalnızca birkaç dakika sonra Ramirez ikinci golünü kaydetti.

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DERS ALINMASI GEREKEN BiR MAÇ

Sabrıyla meşhur olmayan Galatasaray tribünü için transfer yapmayan yönetime tepki göstermenin tam zamanıydı, dört yıldır üst üste şampiyon olan bir takımın stadında uzun zamandır duyulmayan bir tezahürat yükseldi: “Yönetim istifa.”G.Saray’ın son yıllarını hatırlayanlar kötü başlangıçların kötü sonlar anlamına gelmediğini biliyor. Fakat bu kez bir fark var. G.Saray artık yalnızca F.Bahçe’nin kendisini yakalamaya çalıştığı bir ligde değil. Beşiktaş ve Trabzon’un da yeni bir kadro inşa ettiği sezonda Galatasaray’ın dört yıllık üstünlüğünün rakiplerinde yarattığı reaksiyon transfer piyasasında açık biçimde görüldü.

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İlk hafta maçını evinde oynadığı son 12 Süper Lig sezonunun tamamına galibiyetle başlayan Galatasaray, mağlubiyetten 90. dakikada Victor Osimhen’le kurtulmuş olsa da açılış haftasındaki son puan kaybını 1999-2000’de Gaziantepspor’a karşı yaşamıştı. Ders alınması gereken bir ilk maç oldu.

UĞUR MELEKE: BİR KALECİ, 4 SAVUNMACI, 5 ÖN LİBEROLU KLÜBE Mİ OLUR?

Çorum Futbol Kulübü, 82 gün önce 1.Lig finali oynayan takımından sadece iki oyuncuyla çıktı dün sahaya. Bence transfer penceresini gayet iyi değerlendirmişler, pekala büyük takımların alabileceği Marcos Felipe’yle Smolcic’i Kocaeli ve Eyüp’ten kapmışlar. Özellikle Marcos Felipe hem doğru pozisyon alarak yaptığı kurtarışlar, hem de oyun kurulumundaki ustalığıyla özel bir kaleci. Ayrıca Ramirez, Kyziridis, Diomande, Penetra, Borza gibi yabancı takviyeleri de olumlu. Uğur Uçar’ın 17 transferli kadroyu uyumlu bir takıma dönüştürmesi için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak malzeme gayet iyi.

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Galatasaray’daysa (ligi iyi takip edenlerin zaten aşina olduğu) geçen sezonun devamı gibi bir görüntü söz konusuydu. Sarı kırmızılılar geçen ilkbahardaki Kocaeli, Göztepe, Gençlerbirliği, Trabzon maçlarının ikinci devrelerinde net fiziksel düşüşler yaşamıştı. Takviye ihtiyacı zaten netti. O takviyeler yazın da yapılamadı ve yeni sezonun ilk maçında özellikle ikinci devrede belirgin bir fiziksel düşüş oldu sarı kırmızılılarda. Bu düşüşe karşı Okan Buruk yedek bankına başvuramadı, zira pek de matah bir kulübesi var diyemeyiz Galatasaray’ın!

GALATASARAY’IN 4-5 TRANSFERE iHTiYACI VAR

Dün Galatasaray’ın kulübesinde bir kaleci (Jankat), dört savunmacı (Singo, Arda, Kazımcan, Eren), beş de merkez orta saha (Kaan, Ugochukwu, İlkay, Nhaga ve Lemina) vardı. Tek bir ofansif oyuncu yoktu kulübede. Yaz transfer döneminde İcardi ayrıldı, Lang ve Asprilla da kulüplerine döndüler. Galatasaray’ın elinde 4 hücum bölgesi için 4 buçuk oyuncu kaldı: Dün önde oynayan Yunus, Barış, Sane, Osimhen ve orada kullanılabilecek Sallai... Galatasaray’ın transferin kalan son üç haftasında bence ön tarafa 3-4 takviyeye ihtiyacı var. En az bir santrfor, bir on numara ve bir kanat. Belki daha da fazlası.

Tabii ki Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en azından geçen sezonki son 16 başarısını tekrar etmesi, hatta ileriye taşıması için başka bölgelere (mesela savunma göbeğine ve merkez orta sahaya da) derinlik sağlayacak takviyeler yapması sağlıklı olur.