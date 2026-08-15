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Galatasaray-Çorum FK maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Mesaj alınmalı!

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#Galatasaray#Çorum FK#Nihat Kahveci
Galatasaray-Çorum FK maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Mesaj alınmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 08:40

Galatasaray, Süper Lig'in açılış haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası Nihat Kahveci, değerlendirmelerde bulundu.

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış haftasında son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, kendi evinde lige yeni yükselen Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başladı.

Galatasaray-Çorum FK maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Mesaj alınmalı

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında mücadeleyi ve sarı-kırmızılı yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray-Çorum FK maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Mesaj alınmalı

'15 KAT DAHA FAZLA TRANSFER YAPTI'

Konuk ekibin yaptığı transferlerden söz eden Nihat Kahveci, "Bu arada Galatasaray’dan 15 kat daha fazla transfer yaparak başladı. Galatasaray Lesley 1 kiralık transfer, son 4 yılın şampiyonu. Ama Çorum FK, 15-16 oyuncu filan aldı. Ama aldığı tarihlere bak: 7 Temmuz, 9 Temmuz, 11 Temmuz, 15 Temmuz, 7 Ağustos, 9 Ağustos doldurmuş. Bugünkü oyununu gördüm defansif anlayışını. Ki Galatasaray Stadı’nda ne beklersin? Defans yapacaksın. Rakip kaleye 3 kez gidip 2 kez gol pozisyon bulacasın, birini atsan mutlu olursun. 2 dakikada 2 tane de gol attı." dedi.

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Galatasaray taraftarının tribünlerde yükselen tepkisine vurgu yapan Kahveci, sarı-kırmızılı yönetimin taraftarın sesine kulak vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Galatasaray-Çorum FK maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Mesaj alınmalı

'GEREKEN YAPILMALI'

"Transfer yok, mayısta şampiyon olmuş Galatasaray’da. 1 tane oyuncu gelmiş kiralık o da hiç süre almadı bugün. Çok enteresan işler var. Neden olduğunu tam bilmiyorum. Biraz sonra olarak gireceğiz ister istemez. Çünkü ortalığın yıkıldığını, Galatasaray taraftarının isyanını biliyoruz. Bir şey söyleyeyim. Bu maçtaki olay Galatasaray’ın beraberliğinden ziyade dünya üzerinde herhangi bir ülkede son 4 yıl şampiyon olsa sezonun ilk maçında “yönetim istifa” diye bağırmaz. Bugün Ali Sami Yen’de “yönetim istifa” diye bağırıldı. Bu analiz edilmesi gereken bir durum. 4 yıldır şampiyon olan yönetime, hocaya, futbolcusuna sezonun ilk maçında “yönetim istifa” diye bağırıyorsa bu mesaj alınmalı, gereken yapılmalı. Neden bağırılıyor diye 100 tane sebep saysam 95’inde taraftar haklı derim."

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Galatasaray-Çorum FK maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Mesaj alınmalı

'SAHANIN HER YERİNDEYDİ'

"Osimhen sezona iki golle başladı, sahanın her yerindeydi. Şut attı, mücadele etti, rakibe baskı yaptı. Dakika 59'a kadar Çorum'a net pozisyon da verilmedi."

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#Galatasaray#Çorum FK#Nihat Kahveci

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