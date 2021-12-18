Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor ise Hatay’la telafi peşinde

Haberin Devamı

Süper Lig’de 5 maçtır kazanamayan G.Saray, Emre Belözoğlu ile 8 maçta 7 galibiyet alıp hiç kaybetmeyen Başakşehir karşısında çıkış arıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan namağlup çıkarak adını son 16’ya yazdıran ancak Süper Lig’de beklenen performansın çok uzağında kalan ve zirvenin 16 puan gerisinde yer alan sarı kırmızılılar, Süper Lig’de devreyi 3’te 3 ile tamamlamak istiyor. G.Saray’da sakatlıkları süren Fernando Muslera ve Luyindama bugün forma giyemeyecek. Serisini sürdürmek isteyen Başakşehir’de ise eksik bulunmuyor.

ÖMÜR ŞANS BULABiLiR

Geçen hafta Antalya’da sezonun ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 10 puan gerisinde 3. sırada yer alan Hatayspor karşısında sahasında galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan nwakaeme’nin forma giyemeyeceği karşılaşmada, geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında dinlendirilen Abdülkadir Ömür ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Bugün son kez kendisini deneyecek olan yıldız futbolcunun zorlu karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

KALE BUGÜN iSMAiL’E EMANET

Haberin Devamı

Sivasspor maçında sakatlanan ve en az 2,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera’nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim’in bugünkü Başakşehir maçında kalede İsmail Çipe’yi tercih etmesi bekleniyor.

MARCAO iLK 11’DE

Lazio deplasmanında sakatlanan ve Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen marcao’nun da Başakşehir karşısında 11’de olması bekleniyor.