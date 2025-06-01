×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Chelsea ve Dormund ile yarışıyor! Transferde hedef 20’lik yetenek

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Oppong#Sporanasayfa
Galatasaray Chelsea ve Dormund ile yarışıyor Transferde hedef 20’lik yetenek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 16:47

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar bu bağlamda, Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takan 20 yaşındaki genç yeteneği transfer listesine aldı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve üst üste üçüncü zaferini elde ettikten sonra beşinci yıldızı taktı.

Gözden KaçmasınGalatasaraya Zaha müjdesi: Yollar resmen ayrıldı, işte kasaya girecek paraGalatasaray'a Zaha müjdesi: Yollar resmen ayrıldı, işte kasaya girecek para!Haberi görüntüle

Sarı-kırmızılı yönetim hiç zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı ve gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Galatasaray Chelsea ve Dormund ile yarışıyor Transferde hedef 20’lik yetenek

OPPONG LİSTEYE EKLENDİ

Galatasaray, IFK Norrköping'de forma giyen 20 yaşındaki Kojo Peprah Oppong'u transfer listesine aldı.

Gözden KaçmasınBaşlıkBaşlıkHaberi görüntüle

Potansiyeli yüksek görülen stoper ile Chelsea, Dortmund ve Leipzig de ilgileniyor.

Galatasaray Chelsea ve Dormund ile yarışıyor Transferde hedef 20’lik yetenek

Haberin Devamı

Oppong'un İsveç kulübü ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 300 bin euro.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Oppong#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!