Galatasaray Chelsea ve Dormund ile yarışıyor! Transferde hedef 20’lik yetenek

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve üst üste üçüncü zaferini elde ettikten sonra beşinci yıldızı taktı.

Sarı-kırmızılı yönetim hiç zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı ve gündemine sürpriz bir ismi aldı.

OPPONG LİSTEYE EKLENDİ

Galatasaray, IFK Norrköping'de forma giyen 20 yaşındaki Kojo Peprah Oppong'u transfer listesine aldı.

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Potansiyeli yüksek görülen stoper ile Chelsea, Dortmund ve Leipzig de ilgileniyor.

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Oppong'un İsveç kulübü ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 300 bin euro.