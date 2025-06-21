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Galatasaray cephesinden transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Osimhen ve kaleci!' İlkay Gündoğan...

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#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Victor Osimhen
Galatasaray cephesinden transfer açıklaması: Önceliğimiz Osimhen ve kaleci İlkay Gündoğan...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 18:19

Süper Lig'de son 3 sezondur mutlu sona ulaşan ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, bu doğrultuda açıklamalarda bulundu.

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2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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İLKAY VE OSİMHEN AÇIKLAMASI

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın transferiyle ilgili şu an için bir durum olmadığını, önceliğin Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve bir kaleci transferi olduğunu dile getiren Kavukçu, “Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi” diye konuştu.

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LEMİNA HAKKINDA ÇIKAN İDDİALAR...

Lemina hakkında çıkan Arabistan iddialarına da değinen Kavukçu, "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun, bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.

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#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Victor Osimhen

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