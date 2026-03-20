Galatasaray cephesinden Liverpool'a tepki: 'Özür bile dilemediler, peşini bırkamayacağız'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 21:43

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool'un yaptığı açıklamaya yanıt verdi Lang için özür dilenmemesi sebebiyle İngiliz kulübünü sert dille eleştirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken Noa Lang talihsiz bir sakatlık yaşadı. Victor Osimhen'in ise Konate ile girdiği mücadele sonrası kolu kırılmıştı.

Gün içerisinde İngiliz kulübünden yapılan açıklamada Konate'nin sosyal medyada ırkçı tacize uğradığı iddia edilmişti.

ERAY YAZGAN'DAN YANIT

Eray Yazgan, A Spor'a konuşarak Premier Lig ekibini sert bir dille eleştirdi. Yazgan şu ifadeleri kullandı:

Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır.

Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.

