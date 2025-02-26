Galatasaray cephesinden bir Slavko Vincic tepkisi daha: 'Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı?'

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yelkencioğlu, Fenerbahçe'yle oynadıkları derbi maçtaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Maçtan önce ortalık o kadar gerildi ki, ilk devre Fenerbahçe stadında oynadık orada böyle güvenlik yoktu. Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu diyebilirim. Bu bizim aleyhimize olan bir durumdu. Rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörleri 'hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı' diyor ama bu yanlış. Daha önce de çok bir şey atılmıyordu. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. O kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu içeri girdi onları da bilmiyorum."

"SPONSORLUKLAR KONUSUNDA ESKİSİNDEN DAHA DİKKATLİYİZ"

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Sponsorluklar konusunda her zaman seçici davrandıklarını aktaran Yelkencioğlu, "Yarın ne çıkacağı konusunda bilemediğimiz olayların tabii önüne geçemiyoruz ama elimizden geldiğince dikkat ediyoruz, incelemeleri yapıyoruz. Eskisinden daha dikkatliyiz bu konuda." değerlendirmesinde bulundu.

"SLAVKO VINCIC, BİZİM TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA FAZLA NE YAPTI?"

Derbi maçta görev alan Slavko Vincic'in performansının Okan Buruk tarafından beğenilmediği ancak Sloven hakemin yönetiminin kamuoyunda takdir kazandığı, hatta Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından istenildiğinin sorulması üzerine Yelkencioğlu şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor ve Beşiktaş bu maçı görselerdi yabancı hakem istemeyebilirlerdi. Biz çok büyük özelliğini görmedik. Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı. Ne taraftan baktığınıza bağlı. Yapılan faullerde genellikle bizim aleyhimize diye gördük verilen kartlarda da öyle. Biz, federasyona 'iyi hakem istiyoruz' demiştik ama tek şartımız vardı. O da 'bu olmasın' demiştik. Özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti, bu da normal bir şey değil diye düşünüyorum. Kararı Türk kamuoyuna bırakıyorum."