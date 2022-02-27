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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında "Yönetim istifa" sesleri

#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Yönetim istifa sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken sarı kırmızılı taraftarların Burak Elmas yönetimine protestosu vardı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

OMAR'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, 2021 yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan ve bir yılın ardından Göztepe maçı ile sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui'ye destek verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Norveçli futbolcu için Yeniden hoş geldin Omar yazılı pankart hazırladı.

Ayrıca maç öncesinde Galatasaraylı futbolcular Omar sahaya çıktığı sırada Norveçli futbolcuyu çembere alarak alkışladı. Taraftarlar da Omar'a yoğun destek verdi.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Galatasaray taraftarı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde başkan Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yönetime tepkisini sürdüren taraftarlar, Yönetim istifa tezahüratlarında bulundu.

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Ayrıca taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada da ıslıklayarak tepki gösterdi.

ÇAYKUR RİZESPOR’DAN "SAVAŞI DURDURUN" PANKARTI

Çaykur Rizesporlu futbolcular, İngilizce "Stop the war", Türkçesi, "Savaşı durdurun" yazılı pankartla maç öncesi seremoniye çıktı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da "Savaşa hayır! No war" yazılı bir pankart açtı.

 

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#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig

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