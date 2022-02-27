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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Gedson'a taraftar tepkisi! İlk golünü G.Saray'a frikikten attı, Beşiktaş taraftarı...

#Gedson Fernandes#Galatasaray#Rizespor
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Gedsona taraftar tepkisi İlk golünü G.Saraya frikikten attı, Beşiktaş taraftarı...

Çaykur Rizesporlu futbolcu Gedson Fernandes, Nef Stadyumu’nda uzun zaman sonra ilk kez sahaya çıkarken ıslıklı protestoya maruz kaldı. Maçta topu ayağına her aldığında sarı kırmızılı taraftarlardan tarafından ıslıklıklanan Portekizli oyuncu, harika bir frikik golüyle ligdeki ilk golünü kaydetti.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'e sarı kırmızılı taraftarların protestosu vardı.

G.SARAY İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile Galatasaray'ı transferi için yarıştığı Portekizli futbolcu, siyah beyazlılara transfer olmuş ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas yönetimine büyük baskı yaparken oyuncunun Beşiktaş'a imza atması sonrası büyük hayal kırıklığı yaşanmıştı.

DOSTÇA KARŞILANMADI

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson, uzun zaman sonra Çaykur Rizespor formasıyla Nef Stadı çimlerine ayak basarken dostça karşılanmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu’nda zemine bakmak için sahaya çıkan Gedson'u yoğun şekilde ıslıkladı. Gedson Fernandes, Isınma çalışmaları sırasında kaleye şut çektiğinde de Galatasaraylı taraftarlar yoğun şekilde ıslıklayarak eski futbolcusunu protesto etti. 

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MAÇ ESNASINDA DA PROTESTO SÜRDÜ

Maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki orta saha, topu ayağına her aldığında sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

LİGDE İLK GOL GALATASARAY'A

Müsabakanın 8. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gedson, harika bir gol atarak ligdeki ilk golünü Galatasaray ağlarına bıraktı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Gedsona taraftar tepkisi İlk golünü G.Saraya frikikten attı, Beşiktaş taraftarı...

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Gedson Fernandes'in Galatasaray ağlarına bıraktığı gol sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı.

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'a kaptırılan yıldız oyuncu için yönetime tepki gösterirken Teknik Direktör Domenec Torrent de tepkilerinde odağında olan isimdi.

Sarı kırmızılı taraftarlar Gedson yerine Pulgar'ı tercih eden yönetimi transferde başarısızlıkla suçladı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ ÇOK MUTLU

Beşiktaşlı taraftarlar ise Gedson Fernandes transferinde başarıya ulaşan yönetimi kutladı.

Siyah beyazlı taraftarlar, Portekizli oyuncunun Galatasaray'a kaptırılmamasıyla büyük başarı sağlandığı görüşünde birleşti.

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Öte yandan birçok Beşiktaşlı taraftar, oyuncunun performansını över nitelikte paylaşımlar yaptı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Gedsona taraftar tepkisi İlk golünü G.Saraya frikikten attı, Beşiktaş taraftarı...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Gedsona taraftar tepkisi İlk golünü G.Saraya frikikten attı, Beşiktaş taraftarı...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Gedsona taraftar tepkisi İlk golünü G.Saraya frikikten attı, Beşiktaş taraftarı...

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#Gedson Fernandes#Galatasaray#Rizespor

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