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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.06.2020 - 23:58,Son Güncelleme:

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmana kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışması ile süren idmanın, dayanıklılık çalışmasının ardından yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı bildirildi.

Akşam antrenmanının ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı aktarıldı.

İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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