Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Galatasaray ile Çaykur Rizsepor arasında oynanan son dört Süper Lig maçı toplam 18 gol ve dört kırmızı karta sahne olurken, iki ekip bu karşılaşmalarda ikişer galibiyet aldı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu üç takımdan biri ve en fazla gol yediği rakibi Galatasaray. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Nisan 1982 arasındaki beş karşılaşmalık süreçte yaşadı. Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan ve son üç karşılaşmada gol atamayan Çaykur Rizespor, daha uzun bir kuraklığı en son Mayıs-Eylül 2016 arasında yaşadı. Karadeniz ekibi, 2016'daki serisinin son maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Süper Lig'deki son maçında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden ve altı karşılaşmalık galibiyet hasretini sona erdiren Galatasaray, ekim ayından bu yana üst üste 2+ karşılaşmadan galip ayrılamıyor.

Haberin Devamı

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Çaykur Rizespor, son dört karşılaşmayı gol atamadan kaybetti ve kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, bu süreçteki tek galibiyetini Galatasaray'ı 4-3 yenerek aldı.

Süper Lig'deki son maçında Göztepe'ye iki gol atan Bafetimbi Gomis, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana 30 gole en az maçta ulaşan Galatasaray oyuncusu unvanını Burak Yılmaz’ın elinden aldı. Sarı-kırmızılı formayla ligde rakip olduğu 17 takımın 15'inin filelerini havalandıran Gomis, Çaykur Rizespor ile ilk kez karşılmaya hazırlanıyor. Bu sezon ilk Süper Lig maçına çıktığı 6 Şubat 2022'den bu yana en fazla topla buluşan, ikili mücadele kazanan ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan Çaykur Rizespor oyuncusu Gedson Fernandes.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.