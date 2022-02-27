Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı öncesi Gedson Fernandes'e ıslıklı protesto

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'a sarı kırmızılı taraftarların protestosu vardı.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile Galatasaray'ı transferi için yarıştığı Portekizli futbolcu, siyah beyazlılara transfer olmuş ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas yönetimine büyük baskı yaparken oyuncunun Beşiktaş'a imza atması sonrası büyük hayal kırıklığı yaşanmıştı.

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson, uzun zaman sonra Çaykur Rizespor formasıyla Nef Stadı çimlerine ayak basarken protesto ile karşılandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu’nda zemine bakmak için sahaya çıkan Gedson'u yoğun şekilde ıslıklandı.

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Gedson Fernandes, Isınma çalışmaları sırasında kaleye şut çektiğinde de Galatasaraylı taraftarlar yoğun şekilde ıslıklayarak eski futbolcusunu protesto etti.