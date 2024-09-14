Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı canlı izle bilgisi

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Rizespor maçı 14 Eylül bugün oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'da iki eksik

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçta görev alamayacak.