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GeriFutbol Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 20:08,Son Güncelleme:

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, sürat çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek

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