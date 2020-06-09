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GeriFutbol Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 09.06.2020 - 20:08,Son Güncelleme:

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanında sarı-kırmızılılar, core stabilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Günün ikinci antrenmanında ise oyuncular, ilk bölümde sınırlı alanda altıya altı pas oyunları oynadı. Futbolcular, 11’e 11 çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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