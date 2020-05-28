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GeriFutbol Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 21:35,Son Güncelleme:

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk idmanının genel kuvvet çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın dayanıklılığa yönelik koşularla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların akşam antrenmanında ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik taktik oyunlar oynandığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek

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